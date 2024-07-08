Microsoft обяжет сотрудников в Китае перейти на iPhone

Американская корпорация Microsoft запретит своим сотрудникам в Китае использовать смартфоны на базе Android в рабочих целях, взамен работникам выдадут iPhone. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на оказавшийся в распоряжении агентства внутренний документ.

Такая мера будет действовать с сентября текущего года. Согласно документу, весь персонал китайских подразделений Microsoft, пользующийся смартфонами на платформе Android, получит от корпорации iPhone 15. Причина введения таких ограничений, вероятно, кроется в обеспокоенности Microsoft положением дел с информационной безопасностью Android-устройств. Официально магазин приложений Google Play в Китае не работает, а к сторонним источникам, судя по всему, у Microsoft доверия нет.