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8 июля, 13:02

Microsoft обяжет сотрудников в Китае перейти на iPhone

Bloomberg: Microsoft запретит сотрудникам в КНР использовать телефоны на Android

Американская корпорация Microsoft запретит своим сотрудникам в Китае использовать смартфоны на базе Android в рабочих целях, взамен работникам выдадут iPhone. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на оказавшийся в распоряжении агентства внутренний документ.

Такая мера будет действовать с сентября текущего года. Согласно документу, весь персонал китайских подразделений Microsoft, пользующийся смартфонами на платформе Android, получит от корпорации iPhone 15. Причина введения таких ограничений, вероятно, кроется в обеспокоенности Microsoft положением дел с информационной безопасностью Android-устройств. Официально магазин приложений Google Play в Китае не работает, а к сторонним источникам, судя по всему, у Microsoft доверия нет.

Ранее сообщалось, что в Совфеде предложили запретить продажу iPhone в России. С соответствующей инициативой выступил сенатор Артём Шейкин. По его словам, всё из-за того, что Apple по-прежнему запрещает устанавливать в свои гаджеты отечественный магазин приложений RuStore.

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Shutterstock / FOTODOM / rafapress

Наталья Исакова
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