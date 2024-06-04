Microsoft отключила уже половину российских компаний от своих облачных сервисов
Microsoft отключила Visio Online и Power BI уже для половины клиентов из России
Microsoft с 15 мая останавливает подписки для своих корпоративных клиентов из России. Сейчас американская корпорация отключила уже более половины российских организаций от своих облачных сервисов. Вице-президент международной IT-компании Softline Андрей Благоразумов в беседе с ТАСС выразил мнение, что это пойдёт на пользу отечественному IT-рынку.
"На сегодняшний день с ограничением от вендора столкнулись более половины организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации", — отметили в Softline.
Конкретное число компаний, которых затронули новые меры Microsoft, не называется. Состояние их подписок на продукты Visio Online, Project Online и Power BI сейчас отображается как "приостановленный", что делает их недоступными для использования.
"Это (отключения. — Прим. Life.ru) даёт российскому IT-рынку возможности для продажи отечественных продуктов", — считает Благоразумов.
Он также добавил, что сервисы, которых не коснулись новые запреты, продолжают работать в обычном режиме, без каких-либо ограничений функционала.
О том, что Microsoft собирается останавливать для российских компаний подписки на свои продукты, было объявлено ещё в марте. Ранее американская корпорация из-за введения 12-го пакета европейских антироссийских санкций начала процедуру отключения корпоративных клиентов из РФ от своих сервисов.
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