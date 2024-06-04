Microsoft отключила уже половину российских компаний от своих облачных сервисов

Microsoft с 15 мая останавливает подписки для своих корпоративных клиентов из России. Сейчас американская корпорация отключила уже более половины российских организаций от своих облачных сервисов. Вице-президент международной IT-компании Softline Андрей Благоразумов в беседе с ТАСС выразил мнение, что это пойдёт на пользу отечественному IT-рынку.

"На сегодняшний день с ограничением от вендора столкнулись более половины организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации", — отметили в Softline.

Конкретное число компаний, которых затронули новые меры Microsoft, не называется. Состояние их подписок на продукты Visio Online, Project Online и Power BI сейчас отображается как "приостановленный", что делает их недоступными для использования.

"Это (отключения. — Прим. Life.ru) даёт российскому IT-рынку возможности для продажи отечественных продуктов", — считает Благоразумов.