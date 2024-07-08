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8 июля, 13:24

"Терпению наступит конец": Хинштейн допустил блокировку WhatsApp в России "рано или поздно"

Хинштейн: Решения о блокировке мессенджера WhatsApp в РФ на данный момент нет

Решения о блокировке мессенджера WhatsApp в РФ на данный момент нет, однако рано или поздно его работу могут ограничить. С таким заявлением в понедельник, 8 июля, выступил глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

"Решения о блокировке WhatsApp на территории России нет. Но я хочу напомнить, что WhatsApp, принадлежащий экстремистской компании Meta*, неоднократно нарушал и продолжает нарушать законодательство нашей страны — суды регулярно штрафуют компанию за неисполнение правил работы в РФ", — отметил он в беседе с РИА "Новости".

Парламентарий подчеркнул, что отказ WhatsApp от сотрудничества с властями РФ в борьбе с терроризмом и экстремизмом не может продолжаться вечно. По словам Хинштейна, "рано или поздно" терпению государства придёт конец и мессенджер может постигнуть судьба всей Meta*.

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Ранее Life.ru писал, что в Дагестане замедляют работу WhatsApp. Такие меры связаны с игнорированием администрации мессенджера требований ограничить распространение призывов к участию в экстремистских акциях.

* Деятельность компании запрещена в РФ как экстремистская.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Worawee Meepian

Никита Осипов
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