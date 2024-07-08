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8 июля, 13:56

Путин: Вся Россия гордится бойцами спецоперации

Вся Россия гордится бойцами, которые принимают участие в спецоперации (СВО) на Украине. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин, общаясь с финалистами конкурса "Это у нас семейное" на ВДНХ в Москве.

Путин заявил, что бойцами СВО гордится вся Россия. Видео © Life.ru

"Вы по праву гордитесь своим сыном. Родители по праву гордятся своими сыновьями, которые принимают участие в сегодняшней боевой работе по защите России. Вся страна ими гордится", — сказал российский лидер, отвечая матери одного из бойцов СВО.

Ранее в ходе встречи с финалистами конкурса Путин выступил за то, чтобы выплачивать семьям неистраченные остатки материнского капитала на сбор детей в школу. Президент считает, что можно начать с десяти тысяч рублей, а "потом посмотрим".

Путин назвал укрепление российских семей главным приоритетом для государства
Путин назвал укрепление российских семей главным приоритетом для государства
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Life.ru

Наталья Исакова
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