Путин: Вся Россия гордится бойцами спецоперации

Вся Россия гордится бойцами, которые принимают участие в спецоперации (СВО) на Украине. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин, общаясь с финалистами конкурса "Это у нас семейное" на ВДНХ в Москве.

Путин заявил, что бойцами СВО гордится вся Россия. Видео © Life.ru

"Вы по праву гордитесь своим сыном. Родители по праву гордятся своими сыновьями, которые принимают участие в сегодняшней боевой работе по защите России. Вся страна ими гордится", — сказал российский лидер, отвечая матери одного из бойцов СВО.