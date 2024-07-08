Врач объяснила, что, кроме бодрости, можно подхватить от кофе из автомата

Кофе из уличного автомата многим нравится из-за дешевизны и быстроты приготовления. Однако именно такой бодрящий напиток может однажды стоить вам здоровья, ведь внутри машины гораздо быстрее распространяются болезнетворные бактерии и микробы. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала диетолог Людмила Микитюк.

Кофе из автомата потому и дешёвый, что для его приготовления используется некачественное сырьё, а санитарные нормы попросту не соблюдаются, заявила специалист. Приемлемое качество можно ожидать, если автомат использует зёрна, однако чаще всё же встречается растворимый кофе. Не меньшую опасность представляет и пластиковый стаканчик, выполненный из некачественных материалов. Так, при его нагреве вместе с напитком в организм человека попадают вредные вещества.