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8 июля, 15:54

Врач объяснила, что, кроме бодрости, можно подхватить от кофе из автомата

Врач Микитюк: Употребление кофе из автомата чревато серьёзными проблемами с ЖКТ

Кофе из уличного автомата многим нравится из-за дешевизны и быстроты приготовления. Однако именно такой бодрящий напиток может однажды стоить вам здоровья, ведь внутри машины гораздо быстрее распространяются болезнетворные бактерии и микробы. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала диетолог Людмила Микитюк.

Кофе из автомата потому и дешёвый, что для его приготовления используется некачественное сырьё, а санитарные нормы попросту не соблюдаются, заявила специалист. Приемлемое качество можно ожидать, если автомат использует зёрна, однако чаще всё же встречается растворимый кофе. Не меньшую опасность представляет и пластиковый стаканчик, выполненный из некачественных материалов. Так, при его нагреве вместе с напитком в организм человека попадают вредные вещества.

"Хороший молотый свежесваренный кофе, где вы видите, как и из чего он готовится, — это вкусный, бодрящий, ароматный напиток, который подарит вам не только удовольствие, но и принесёт пользу организму. В небольших количествах именно хороший кофе является антиоксидантом и способствует незначительному, но снижению веса", — пояснила эксперт.
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Ранее Life.ru рассказал о неочевидном свойстве кофе в профилактике рака печени. Как выяснилось, кофеин в умеренных количествах выполняет роль естественного антиоксиданта и препятствует образованию злокачественных опухолей.

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Freepik / freepic.diller

Мария Любицкая
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