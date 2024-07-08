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8 июля, 14:02

Путин поддержал идею о бесплатном посещении культурных мероприятий многодетными 8 июля

Путин поддержал идею о бесплатных культурных мероприятиях 8 июля для многодетных

Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин поддержал идею о бесплатном посещении культурных и развлекательных мероприятий для многодетных семей в День семьи любви и верности. Праздник отмечается в РФ сегодня, 8 июля. Соответствующее заявление глава государства сделал, общаясь с победителями конкурса "Это у нас семейное".

Так президент ответил на реплику одной из участниц, указавшей, что зачастую такие совместные выходы оборачиваются для многодетных большими финансовыми тратами. Именно она высказала идею о бесплатном проходе на культурные и развлекательные мероприятия.

"Я с вами согласен. Это, казалось бы, мелочь такая, но она может иметь значение для многодетных семей", — согласился Путин.

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Ранее Владимир Путин предложил выплачивать семьям в России неиспользованные остатки материнского капитала. По словам президента, для начала можно начать с десяти тысяч рублей, а далее "посмотрим, может быть, и другие шаги сделаем".

Матвей Константинов
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