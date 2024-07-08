Путин поддержал идею о бесплатном посещении культурных мероприятий многодетными 8 июля

Президент России Владимир Путин поддержал идею о бесплатном посещении культурных и развлекательных мероприятий для многодетных семей в День семьи любви и верности. Праздник отмечается в РФ сегодня, 8 июля. Соответствующее заявление глава государства сделал, общаясь с победителями конкурса "Это у нас семейное".

Так президент ответил на реплику одной из участниц, указавшей, что зачастую такие совместные выходы оборачиваются для многодетных большими финансовыми тратами. Именно она высказала идею о бесплатном проходе на культурные и развлекательные мероприятия.

"Я с вами согласен. Это, казалось бы, мелочь такая, но она может иметь значение для многодетных семей", — согласился Путин.