Польша выдвинула условие передачи истребителей МиГ Украине
Премьер Туск: Польша может передать Киеву МиГи, если НАТО согласны на возмещение
Власти Польши готовы рассмотреть вопрос передачи Киеву истребителей МиГ, если союзники по НАТО заменят их другими самолётами. Об этом заявил премьер страны Дональд Туск на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. Потерявший легитимность в конце мая украинский политик находится с официальным визитом в Варшаве.
Туск отметил, что сегодня данные истребители участвуют в патрулировании польского неба в рамках программы Air Policing, которую курирует Североатлантический альянс. На его плечи, по мнению премьера, и должна лечь задача по возмещению МиГов в польском авиапарке, если некоторые образцы передадут ВСУ.
"Если такого типа равновесие будет соблюдено, то я буду убеждать командование в Польше, чтобы как можно скорее реализовать такое решение", — пообещал он.
Ранее стало известно, что Нидерланды в скором времени передадут первые F-16 Украине. Как следует из письма Палате представителей министра обороны страны Кайсы Оллонгрен, власти дали разрешение на экспорт 24 истребителей.
EPA / Adam Warzawa