Власти Польши готовы рассмотреть вопрос передачи Киеву истребителей МиГ, если союзники по НАТО заменят их другими самолётами. Об этом заявил премьер страны Дональд Туск на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. Потерявший легитимность в конце мая украинский политик находится с официальным визитом в Варшаве.

Туск отметил, что сегодня данные истребители участвуют в патрулировании польского неба в рамках программы Air Policing, которую курирует Североатлантический альянс. На его плечи, по мнению премьера, и должна лечь задача по возмещению МиГов в польском авиапарке, если некоторые образцы передадут ВСУ.

"Если такого типа равновесие будет соблюдено, то я буду убеждать командование в Польше, чтобы как можно скорее реализовать такое решение", — пообещал он.