"Категорически против": В Кремле ответили на призыв Сеула выбрать "одну из двух Корей"
Песков: Кремль не согласен с призывом Сеула о выборе "одной из двух Корей"
Россия считает необходимым выстраивать добрые отношения и с Северной, и с Южной Кореей, однако Сеул враждебно относится к Москве. Такое заявление в разговоре с журналистами сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова южнокорейского лидера Юн Сок Ёля о необходимости для российской стороны выбрать "одну из двух Корей".
"Мы против такого подхода, мы категорически не согласны с таким подходом. Мы сторонники выстраивания добрых отношений со всеми государствами региона — и с КНДР, и с Южной Кореей", — подчеркнул представитель Кремля.
По его словам, де-факто у Москвы сейчас есть партнёр в виде Пхеньяна и Сеул, который присоединился к антироссийским санкциям. Исходя из этого, Песков задался вопросом, как РФ может выстраивать добрые отношения со странами, которые занимают по отношению к нам враждебную позицию.
Ранее Юн Сок Ёль заявил, что России следует сделать разумный выбор между двумя Кореями, исходя из собственных интересов. Южнокорейский лидер также отметил, что военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна несёт угрозу для безопасности на Корейском полуострове и в Европе.
А до этого Life.ru сообщал, что Южная Корея задумалась о поставках оружия Киеву. К такому решению в Сеуле пришли на фоне заключения Россией и КНДР Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, который предусматривает оказание взаимной помощи при агрессии.
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