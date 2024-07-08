"Категорически против": В Кремле ответили на призыв Сеула выбрать "одну из двух Корей"

Россия считает необходимым выстраивать добрые отношения и с Северной, и с Южной Кореей, однако Сеул враждебно относится к Москве. Такое заявление в разговоре с журналистами сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова южнокорейского лидера Юн Сок Ёля о необходимости для российской стороны выбрать "одну из двух Корей".

"Мы против такого подхода, мы категорически не согласны с таким подходом. Мы сторонники выстраивания добрых отношений со всеми государствами региона — и с КНДР, и с Южной Кореей", — подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, де-факто у Москвы сейчас есть партнёр в виде Пхеньяна и Сеул, который присоединился к антироссийским санкциям. Исходя из этого, Песков задался вопросом, как РФ может выстраивать добрые отношения со странами, которые занимают по отношению к нам враждебную позицию.

Ранее Юн Сок Ёль заявил, что России следует сделать разумный выбор между двумя Кореями, исходя из собственных интересов. Южнокорейский лидер также отметил, что военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна несёт угрозу для безопасности на Корейском полуострове и в Европе.