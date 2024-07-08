Учёные объяснили, почему комары чаще кусают любителей пива в чёрной одежде

Многие хотя бы раз сталкивались с людьми, которых комары практически не кусают. На самом деле москиты действительно избирательны в поиске жертвы. Чаще всего они нападают на мужчин и беременных женщин, пишет британский портал MailOnline.

Как оказалось, комары ориентируются в пространстве и выбирают жертву по следу углекислого газа, который человек оставляет при дыхании. Чем человек крупнее, тем больше СО2 он производит. Именно поэтому намного чаще насекомые атакуют мужчин, а также беременных женщин. Однако немаловажную роль играет и естественный запах человека. По мнению учёных, микробиом кожи выделяет определённые летучие вещества, которые и привлекают комаров.

Также существует мнение, что кровососущие умеют определять цвета и намеренно летят на яркое. Так, комары скорее предпочтут сесть на одежду красного, оранжевого, чёрного и голубого цвета. Избегая данных сочетаний, можно уменьшить количество укусов. Дополнительно специалисты рекомендуют пересмотреть рацион. Регулярное потребление чеснока вскоре начнёт отпугивать насекомых, чего нельзя сказать о сладкой и солёной пище, а также пиве. Хмельной напиток особенно привлекателен для комаров.

Учёные призвали не забывать, что комары являются разносчиками опасных заболеваний, потому их укусов стоит остерегаться. Лучше носить в вечернее время одежду с длинным рукавом, использовать специальные спреи для защиты и ставить на окна москитные сетки.