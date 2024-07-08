Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июля, 16:02

Учёные объяснили, почему комары чаще кусают любителей пива в чёрной одежде

MailOnline: Комары бурно реагируют на углекислый газ и одежду ярких цветов

Многие хотя бы раз сталкивались с людьми, которых комары практически не кусают. На самом деле москиты действительно избирательны в поиске жертвы. Чаще всего они нападают на мужчин и беременных женщин, пишет британский портал MailOnline.

Как оказалось, комары ориентируются в пространстве и выбирают жертву по следу углекислого газа, который человек оставляет при дыхании. Чем человек крупнее, тем больше СО2 он производит. Именно поэтому намного чаще насекомые атакуют мужчин, а также беременных женщин. Однако немаловажную роль играет и естественный запах человека. По мнению учёных, микробиом кожи выделяет определённые летучие вещества, которые и привлекают комаров.

Также существует мнение, что кровососущие умеют определять цвета и намеренно летят на яркое. Так, комары скорее предпочтут сесть на одежду красного, оранжевого, чёрного и голубого цвета. Избегая данных сочетаний, можно уменьшить количество укусов. Дополнительно специалисты рекомендуют пересмотреть рацион. Регулярное потребление чеснока вскоре начнёт отпугивать насекомых, чего нельзя сказать о сладкой и солёной пище, а также пиве. Хмельной напиток особенно привлекателен для комаров.

Учёные призвали не забывать, что комары являются разносчиками опасных заболеваний, потому их укусов стоит остерегаться. Лучше носить в вечернее время одежду с длинным рукавом, использовать специальные спреи для защиты и ставить на окна москитные сетки.

Врач оценила шансы отправиться на тот свет от укуса комара
Врач оценила шансы отправиться на тот свет от укуса комара

Ранее Life.ru рассказал, как защитить ребёнка от комаров и что делать, если чадо укусили. В первую очередь специалисты призвали распылять репелленты не на кожу, а на одежду детей.

Обложка ©

Freepik / jcomp

Мария Любицкая
  • Новости
  • Новости науки
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров