В России создадут сервис для быстрого заключения брака без документов
Григоренко поручил создать сервис для быстрого заключения брака без документов
Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко поручил разработать приложение, благодаря которому россияне смогут быстро заключать брак. Его созданием займутся Минюст, Минцифры, ФНС и Центр биометрических технологий. Об этом сообщает SHOT.
Предполагается, что при использовании данного сервиса брачующимся не понадобятся какие-либо документы. Подтверждение личности будет происходить при помощи биометрии. Возможность заключить брак по паспорту, естественно, сохранится.
Как пишет телеграм-канал, идея заключать браки без паспорта появилась прошлой зимой, когда на ВДНХ сыграли пилотную свадьбу, где проверили работоспособность всех биометрических алгоритмов.
Ранее россияне описали, какой видят свою лучшую свадьбу. Более половины граждан хотят, чтобы на торжестве присутствовало много гостей и было громко.
Freepik / freepic.diller