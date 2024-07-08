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8 июля, 17:58

В России создадут сервис для быстрого заключения брака без документов

Григоренко поручил создать сервис для быстрого заключения брака без документов

Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко поручил разработать приложение, благодаря которому россияне смогут быстро заключать брак. Его созданием займутся Минюст, Минцифры, ФНС и Центр биометрических технологий. Об этом сообщает SHOT.

Предполагается, что при использовании данного сервиса брачующимся не понадобятся какие-либо документы. Подтверждение личности будет происходить при помощи биометрии. Возможность заключить брак по паспорту, естественно, сохранится.

Как пишет телеграм-канал, идея заключать браки без паспорта появилась прошлой зимой, когда на ВДНХ сыграли пилотную свадьбу, где проверили работоспособность всех биометрических алгоритмов.

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Ранее россияне описали, какой видят свою лучшую свадьбу. Более половины граждан хотят, чтобы на торжестве присутствовало много гостей и было громко.

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Freepik / freepic.diller

Мария Любицкая
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