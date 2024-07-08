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8 июля, 17:14

"Выломали дверь и вывезли": В Болгарии задержан лидер движения "Русофилы"

В Болгарии спецслужбы задержали лидера движения "Русофилы" Златомира Дёвленского

Златомир Дёвленский. Обложка © VK / Zlatomir Dyovlenski

Златомир Дёвленский. Обложка © VK / Zlatomir Dyovlenski

В Болгарии сотрудники спецслужб задержали лидера национального движения "Русофилы" Златомира Дёвленского. Об этом сообщил депутат от Болгарской социалистической партии (БСП) Иван Петков. По его словам, также обыски прошли в кабинете Дёвленского.

"Сегодня в 5:30 утра они пришли к нему домой в Пловдиве, выломали дверь и вывезли его. Его мать в шоке", — сказал парламентарий газете "24 часа".

Петков отметил, что понятия не имеет, за что задержали Дёвленского. Он также сообщил, что нанял адвоката и сейчас едет из Софии в Пловдив.

Известно, что 33-летний Дёвленский в 2022 году баллотировался в Народное собрание от БСП. Он окончил Пловдивский университет и сейчас числится аспирантом в Астраханском государственном университете. Болгарские СМИ сообщают, что Дёвленского и ещё одного подозреваемого задержали в рамках расследования возможного разглашения сведений, составляющих гостайну.

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А ранее Life.ru рассказывал, как в Польше спецслужбы "потеряли" трёх человек, которых в прошлом году осудили за шпионаж якобы в пользу России. После вынесения приговора и выдачи ордера на арест обвиняемые "пропали с радаров".

Наталья Исакова
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