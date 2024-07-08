Сальдо снял запрет на продажу алкоголя в Херсонской области

В Херсонской области с сегодняшнего дня, 8 июля, снят запрет на розничную продажу алкоголя. Соответствующий указ подписал губернатор региона Владимир Сальдо.

"С сегодняшнего дня в Херсонской области разрешается розничная продажа алкоголя и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания", — написал Сальдо в телеграм-канале.

В Минпромторге Херсонской области, которое наделено полномочиями по выдаче лицензии на розничную продажу алкоголя, сообщили, что получить её может только юридическое лицо. Стоимость лицензии составляет 65 тысяч рублей в год, а вот штраф за продажу спиртных напитков без соответствующего документа — до трёх миллионов рублей.

Торговля алкоголем в Херсонской области была запрещена с 9 ноября 2022 года. Решение было принято в связи с действующим в регионе военным положением.