Мишустин подписал распоряжение о воссоздании артиллерийского училища в Саратове
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о воссоздании артиллерийского училища в Саратове. Соответствующий документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.
"Создать федеральное государственное казённое военное образовательное учреждение высшего образования "Саратовское высшее артиллерийское командное училище" Минобороны РФ", — говорится в распоряжении.
Согласно документу, максимальная штатная численность военнослужащих и гражданского персонала училища должна составлять шесть тысяч человек.
Артиллерийское училище в Саратове было создано 3 июля 1918 года. В 2002 году учреждение присоединили к Михайловскому военному артиллерийскому университету в Санкт-Петербурге в качестве филиала, а уже в 2003-м его расформировали.
Напомним, в марте председатель Государственной думы Вячеслав Володин посетил с рабочей поездкой Саратов. Во время визита в областной центр он пообещал, что артиллерийское училище будет воссоздано. Помимо того, Володин сообщил, что местом нового училища станет Кировский район, где оно располагалось и раньше.
Telegram / Правительство России