Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о воссоздании артиллерийского училища в Саратове. Соответствующий документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

"Создать федеральное государственное казённое военное образовательное учреждение высшего образования "Саратовское высшее артиллерийское командное училище" Минобороны РФ", — говорится в распоряжении.

Согласно документу, максимальная штатная численность военнослужащих и гражданского персонала училища должна составлять шесть тысяч человек.

Артиллерийское училище в Саратове было создано 3 июля 1918 года. В 2002 году учреждение присоединили к Михайловскому военному артиллерийскому университету в Санкт-Петербурге в качестве филиала, а уже в 2003-м его расформировали.