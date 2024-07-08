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8 июля, 18:24

Мишустин подписал распоряжение о воссоздании артиллерийского училища в Саратове

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о воссоздании артиллерийского училища в Саратове. Соответствующий документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

"Создать федеральное государственное казённое военное образовательное учреждение высшего образования "Саратовское высшее артиллерийское командное училище" Минобороны РФ", — говорится в распоряжении.

Согласно документу, максимальная штатная численность военнослужащих и гражданского персонала училища должна составлять шесть тысяч человек.

Артиллерийское училище в Саратове было создано 3 июля 1918 года. В 2002 году учреждение присоединили к Михайловскому военному артиллерийскому университету в Санкт-Петербурге в качестве филиала, а уже в 2003-м его расформировали.

Напомним, в марте председатель Государственной думы Вячеслав Володин посетил с рабочей поездкой Саратов. Во время визита в областной центр он пообещал, что артиллерийское училище будет воссоздано. Помимо того, Володин сообщил, что местом нового училища станет Кировский район, где оно располагалось и раньше.

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Наталья Исакова
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