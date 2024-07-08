Кричал от адской боли: Победитель Кубка России по прыжкам получил тяжелейшую травму на соревнованиях

Легкоатлет Артём Чермошанский получил жуткую травму на Кубке России в Чебоксарах. 23‑летний спортсмен сломал ногу после неудачного прыжка в длину.

Легкоатлет Чермошанский сломал ногу после прыжка на Кубке России в Чебоксарах. Видео © VK / ВФЛА / Лёгкая атлетика России

На видео запечатлено, как Чермошанский разбегается, прыгает, но приземляется не на обе ноги в песок, а на одну. После этого легкоатлет несколько раз переворачивается и вылетает с площадки, а затем кричит от адской боли из-за травмированного колена. Примечательно, что москвич досрочно выиграл в финале соревнований и вышел на свою последнюю формальную попытку, чтобы завершить выступление. Спортсмена увезли в больницу.

"Нога в песке встала неудачно, и результатом тому стала тяжёлая травма. Есть такое старое правило у прыгунов — приземляться в песок только на две ноги. Очень жаль, что этот очень перспективный спортсмен получил такую тяжёлую травму", — отметила в беседе с ТАСС член исполкома Всероссийской федерации лёгкой атлетики Ирина Привалова.