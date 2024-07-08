Соглашением с Польшей, в котором предусмотрено поражение над украинской территорией российских ракет, Владимир Зеленский провоцирует мировую войну. Об этом в социальной сети Х написал лидер французских "Патриотов" Флориан Филиппо.

По его словам, конфликт на Украине ещё больше скатывается к глобальному. Он отметил, что всему виной "невероятная сделка" Зеленского с Польшей.

"Соглашение о безопасности, подписанное сегодня в Варшаве, разрешает польским военным сбивать российские ракеты и беспилотники в воздушном пространстве Украины!" — заявил политический деятель.

Филиппо убеждён, что таким образом польские власти вступают в вооружённое противостояние с Россией. Помимо этого, француз призвал прекратить это безумие.