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8 июля, 20:09

Ростовской области заявили об экстремальной ситуации в энергоснабжении региона

Власти Ростовской области: Из энергосистемы региона выбыло около 1 тыс. МВт

Власти Ростовской области заявили об экстремальной ситуации в энергоснабжении региона. По информации регионального правительства, она обусловлена аварийным отключением блока на Новочеркасской ГРЭС и плановым ремонтом на ТЭЦ.

"Из-за аварийного отключения блока на Новочеркасской ГРЭС, планового ремонта одного из блоков атомной электростанции, аварийных ремонтов блоков Ростовской ТЭЦ-2 и Волгодонской ТЭЦ-2 из энергосистемы выбыло около 1 тысячи мегаватт. Ситуация в энергоснабжении Донского региона экстремальная", — заявила пресс-служба правительства.

Сообщается, что для нормализации ситуации с энергоснабжением принят ряд мер, которые сегодня обсуждались на совещании у губернатора региона Василия Голубева. В частности, прекращены все плановые ремонты на генерирующем оборудовании, а также выполнены работы по запитке отдельных районов Ростовской энергосистемы от смежных территорий.

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Ранее в Ростовской области частично ограничили подачу электроэнергии на предприятия, чтобы минимизировать отключения в жилых домах региона. Специалисты констатировали, что риски перегруза и отказа электрооборудования не снижаются, поэтому власти не исключают повторный ввод режима временных отключений.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Pand P Studio

Оксана Попова
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