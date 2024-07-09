Малофеев напомнил о важности семьи для государства
Бизнесмен Малофеев: Год семьи — это без преувеличения Год Петра и Февронии
Памятник Петру и Февронии в Кандалакше. Обложка © VK / Кандалакшское благочиние
День семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля и приурочен ко Дню святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских, является лучшим примером церковно-государственной симфонии. Об этом в своём телеграм-канале заявил учредитель "Царьграда" Константин Малофеев.
Бизнесмен напомнил, что с 2008 года этот прежде только церковный праздник начали отмечать на региональном уровне. С тех пор этот день успел стать общенародным, а с позапрошлого года — государственным.
"И нынешний общероссийский Год семьи — это без преувеличения Год Петра и Февронии", — написал миллиардер.
Он также подчеркнул, что для государства не может быть ничего важнее, чем его основа — семья. Святые Пётр и Феврония, по его словам, символизируют три начала — семью, любовь и верность. И они, как убеждён Малофеев, очень важны для жизни каждого из нас.
Предприниматель также сообщил, что молитвы этих святых всегда помогают, особенно в поисках второй половины и обретении детей, а у самих Петра и Февронии было три ребёнка. Он считает, что если все русские люди не последуют их примеру, то у России не будет будущего.
Ранее Life.ru писал, что многие пары проходят долгий путь к появлению ребёнка, и один из них — через молитвы. В связи с этим в День семьи, любви и верности составили список святых, к которым можно обращаться супругам.