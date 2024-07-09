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8 июля, 23:33

Управляющий директор Ozon ушёл из компании

Ozon: Управляющий директор компании Сергей Беляков покидает свой пост

Бывший управляющий директор компании Ozon Сергей Беляков. Обложка © ТАСС / Алеев Егор

Бывший управляющий директор компании Ozon Сергей Беляков. Обложка © ТАСС / Алеев Егор

Управляющий директор Ozon Сергей Беляков ушёл из компании. Как сообщили в пресс-службе маркетплейса, он продолжит свою деятельность за пределами данной коммерческой организации.

"Управляющий директор Ozon Сергей Беляков решил продолжить карьеру за пределами Ozon", — приводит РИА "Новости" слова представителей компании.

Там также поблагодарили Белякова за плодотворные три года работы и пожелали удачи. Помимо того, пресс-служба Ozon подчеркнула, что в руководстве маркетплейса ничего не меняется, так как уже два года этим занимается коллегиальный орган.

Пушилин анонсировал открытие Ozon и Wildberries в ДНР и ЛНР
Пушилин анонсировал открытие Ozon и Wildberries в ДНР и ЛНР

Весной этого года Life.ru писал, что Ozon следом за коллегами из Wildberries внёс изменения в режим работы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в Белгороде. Для этого был разработан механизм гибкого подхода к открытию ПВЗ.

Алексей Соловьёв
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