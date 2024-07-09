Управляющий директор Ozon ушёл из компании
Ozon: Управляющий директор компании Сергей Беляков покидает свой пост
Бывший управляющий директор компании Ozon Сергей Беляков. Обложка © ТАСС / Алеев Егор
Управляющий директор Ozon Сергей Беляков ушёл из компании. Как сообщили в пресс-службе маркетплейса, он продолжит свою деятельность за пределами данной коммерческой организации.
"Управляющий директор Ozon Сергей Беляков решил продолжить карьеру за пределами Ozon", — приводит РИА "Новости" слова представителей компании.
Там также поблагодарили Белякова за плодотворные три года работы и пожелали удачи. Помимо того, пресс-служба Ozon подчеркнула, что в руководстве маркетплейса ничего не меняется, так как уже два года этим занимается коллегиальный орган.
Весной этого года Life.ru писал, что Ozon следом за коллегами из Wildberries внёс изменения в режим работы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в Белгороде. Для этого был разработан механизм гибкого подхода к открытию ПВЗ.