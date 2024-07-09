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8 июля, 23:50

Путин проиндексировал оклады за чин у госслужащих

Путин почти на 10% повысил оклады госслужащих, в том числе дипломатов

Российский лидер Владимир Путин повысил должностные оклады у госслужащих, в том числе дипломатов. Как следует из документа, опубликованного на портале правовой информации, глава государства своим указом проиндексировал выплаты за классный чин или ранг на 9,7%.

Так, должностной оклад высших по рангу чиновников теперь составит 33,1 тысячи рублей вместо 30 167 рублей, как указано в прошлой редакции соответствующих актов. Меньше всех будут получать секретари государственной гражданской службы 3-го класса — 6743 рубля. Раньше выплаты по этому пункту у данной категории граждан составляли 6145 рублей.

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Ранее Life.ru писал о том, в каких сферах зафиксирован самый высокий темп роста зарплатных предложений в России в прошлом году. Сообщалось, что наибольшее увеличение этого показателя произошло в областях образования, культуры, а также на госслужбе.

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Life.ru

Алексей Соловьёв
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