Путин проиндексировал оклады за чин у госслужащих

Российский лидер Владимир Путин повысил должностные оклады у госслужащих, в том числе дипломатов. Как следует из документа, опубликованного на портале правовой информации, глава государства своим указом проиндексировал выплаты за классный чин или ранг на 9,7%.

Так, должностной оклад высших по рангу чиновников теперь составит 33,1 тысячи рублей вместо 30 167 рублей, как указано в прошлой редакции соответствующих актов. Меньше всех будут получать секретари государственной гражданской службы 3-го класса — 6743 рубля. Раньше выплаты по этому пункту у данной категории граждан составляли 6145 рублей.