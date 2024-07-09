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9 июля, 01:47

Байден пообещал укрепить украинские системы ПВО

Байден: Вашингтон с союзниками примут новые меры для укрепления ПВО Украины

Действующий хозяин Белого дома Джо Байден заявил о том, что Соединённые Штаты вместе со своими союзниками планируют сделать шаги по укреплению украинской противовоздушной обороны. Соответствующую информацию в понедельник, 8 июля, распространила пресс-служба офиса 46-го американского лидера.

Президент США подчеркнул, что встретится с Владимиром Зеленским в Вашингтоне, а также примет глав государств – членов НАТО на саммите данного военно-политического блока, который запланирован на 9–11 июля. Он заявил, что Штаты вместе с союзниками объявят о новых мерах по укреплению ПВО для киевского режима, а также добавил, что, по его мнению, крайне важно, чтобы мир продолжил поддерживать Незалежную.

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Напомним, что ранее данную инициативу анонсировал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Во время очередного брифинга он сообщил, что на саммите НАТО будет объявлено о новой помощи Украине.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Matt Smith Photographer

Алексей Соловьёв
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