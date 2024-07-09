Байден пообещал укрепить украинские системы ПВО
Байден: Вашингтон с союзниками примут новые меры для укрепления ПВО Украины
Действующий хозяин Белого дома Джо Байден заявил о том, что Соединённые Штаты вместе со своими союзниками планируют сделать шаги по укреплению украинской противовоздушной обороны. Соответствующую информацию в понедельник, 8 июля, распространила пресс-служба офиса 46-го американского лидера.
Президент США подчеркнул, что встретится с Владимиром Зеленским в Вашингтоне, а также примет глав государств – членов НАТО на саммите данного военно-политического блока, который запланирован на 9–11 июля. Он заявил, что Штаты вместе с союзниками объявят о новых мерах по укреплению ПВО для киевского режима, а также добавил, что, по его мнению, крайне важно, чтобы мир продолжил поддерживать Незалежную.
Напомним, что ранее данную инициативу анонсировал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Во время очередного брифинга он сообщил, что на саммите НАТО будет объявлено о новой помощи Украине.
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