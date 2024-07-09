Байден пообещал укрепить украинские системы ПВО

Президент США подчеркнул, что встретится с Владимиром Зеленским в Вашингтоне, а также примет глав государств – членов НАТО на саммите данного военно-политического блока, который запланирован на 9–11 июля. Он заявил, что Штаты вместе с союзниками объявят о новых мерах по укреплению ПВО для киевского режима, а также добавил, что, по его мнению, крайне важно, чтобы мир продолжил поддерживать Незалежную.