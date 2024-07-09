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9 июля, 03:31

Названа температура напитков, при которой растут риски развития рака

Врач Таджибов заявил, что напитки с высокой температурой повышают риск рака

Врач Таджибов заявил, что напитки с высокой температурой повышают риск рака. Обложка © Pixabay / cromagnon130

Врач Таджибов заявил, что напитки с высокой температурой повышают риск рака. Обложка © Pixabay / cromagnon130

Постоянное употребление напитков с высокой температурой увеличивает риск развития рака. Как рассказал в беседе с "Газетой.ru" врач-онколог Сабир Таджибов, прежде всего в такой ситуации страдают верхние отделы пищевой трубки.

"В первую очередь может пострадать именно пищевод. Употребление напитков температурой выше 60 градусов увеличивает риск развития рака пищевода в два-три раза", — заявил специалист, подчеркнув, что при употреблении алкоголя или курении ситуация осложняется ещё больше.

Сотрудник клиники "Будь здоров" на Фрунзенской сообщил, что при высоких температурах повреждается эпителиальный слой в ротовой полости, глотке и пищеводе, что при хронических повреждениях приводит к изменениям эпителия и создаёт условия для развития атипичных клеток. В заключение медик отметил, что в южных регионах и азиатских странах чаще болеют раком пищевода, так как там любят очень горячие напитки.

Врач опровергла влияние чайных пакетиков на развитие рака
Врач опровергла влияние чайных пакетиков на развитие рака

Ранее Life.ru писал, что некоторые специалисты считают чай напитком, который может увеличить срок жизни. Стоит отметить, что в один список с ним попали кофе, морсы и какао.

Алексей Соловьёв
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