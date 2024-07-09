Названа температура напитков, при которой растут риски развития рака

Постоянное употребление напитков с высокой температурой увеличивает риск развития рака. Как рассказал в беседе с "Газетой.ru" врач-онколог Сабир Таджибов, прежде всего в такой ситуации страдают верхние отделы пищевой трубки.

"В первую очередь может пострадать именно пищевод. Употребление напитков температурой выше 60 градусов увеличивает риск развития рака пищевода в два-три раза", — заявил специалист, подчеркнув, что при употреблении алкоголя или курении ситуация осложняется ещё больше.

Сотрудник клиники "Будь здоров" на Фрунзенской сообщил, что при высоких температурах повреждается эпителиальный слой в ротовой полости, глотке и пищеводе, что при хронических повреждениях приводит к изменениям эпителия и создаёт условия для развития атипичных клеток. В заключение медик отметил, что в южных регионах и азиатских странах чаще болеют раком пищевода, так как там любят очень горячие напитки.