Каждой пятой россиянке не хватает времени побыть наедине с собой

У большинства российских женщин день начинается до семи утра, а каждой пятой не хватает времени побыть наедине с собой. Как пишет "Газета.ru", об этом говорится в соответствующем исследовании, с результатами которого ознакомились корреспонденты издания.

В исследовании Ozon говорится, что 19% опрошенных пожаловались на отсутствие времени, проведённого наедине с собой. Ещё 20% россиянок хотели бы иметь больше времени для того, чтобы путешествовать, причём ещё представительницы слабой половины человечества хотели бы заняться различными видами хобби, обучением или уходом за собой. Помимо того, 26% ответили, что хотят почаще бывать с семьёй.

На этом фоне 46% женщин желают изменить свой распорядок дня, а 15% считают, что не могут разгрузить свой график и передать свои обязанности кому-то другому. 38% респонденток просыпаются до семи часов утра, 31% начинает свой день в период с семи до восьми утра, а ещё 16% — в 8–9 часов утра. Согласно опросу, 15% просыпаются ещё позже, и при этом 41% сообщил, что позже них встают остальные члены семьи.

Чтобы собраться и сделать дела по дому, 48% участниц исследования требуется около часа, а ещё 26% заявили, что им нужно два часа для этого. В то же время более 50% россиянок занимаются приготовлением всех приёмов пищи в семье.