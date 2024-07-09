Российские спецы извлекли элементы системы управления и наведения Storm Shadow

В руки инженеров из России попали образцы сбитых англо-французских крылатых ракет Storm Shadow / SCALP, из них для дальнейшего изучения извлечены элементы управления и наведения. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на специалиста по работе с вооружением.

"Продолжается тщательное изучение сбитых ракет Storm Shadow / SCALP. На данный момент демонтирована аппаратура управления, включая блоки, сервоприводы, рули и различные элементы конструкции. Этот материал предоставляет объективный контроль системы пролёта ракет, возможных систем противодействия ПВО для лучшей борьбы с данными целями", — рассказал инженер.

C его слов, сейчас специалисты подробно изучают схемы взрывателей и конструкции боевых частей ракет. Это необходимые работы для обезвреживания боеприпаса, чтобы производить транспортировку данных боевых частей и уничтожение их вне населённых пунктов, объяснил военный.

Storm Shadow — малозаметная крылатая ракета воздушного базирования. Запускается с самолёта. Обладает дальностью поражения от 250 до 560 километров в зависимости от модификации. За разработку отвечали совместно Франция и Великобритания. ВСУ активно пользуются такими с прошлого года.