Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июля, 05:39

Российские спецы извлекли элементы системы управления и наведения Storm Shadow

Ракета Storm Shadow / SCALP. Обложка © Shutterstock / Andrew Harker

Ракета Storm Shadow / SCALP. Обложка © Shutterstock / Andrew Harker

В руки инженеров из России попали образцы сбитых англо-французских крылатых ракет Storm Shadow / SCALP, из них для дальнейшего изучения извлечены элементы управления и наведения. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на специалиста по работе с вооружением.

"Продолжается тщательное изучение сбитых ракет Storm Shadow / SCALP. На данный момент демонтирована аппаратура управления, включая блоки, сервоприводы, рули и различные элементы конструкции. Этот материал предоставляет объективный контроль системы пролёта ракет, возможных систем противодействия ПВО для лучшей борьбы с данными целями", — рассказал инженер.

C его слов, сейчас специалисты подробно изучают схемы взрывателей и конструкции боевых частей ракет. Это необходимые работы для обезвреживания боеприпаса, чтобы производить транспортировку данных боевых частей и уничтожение их вне населённых пунктов, объяснил военный.

Storm Shadow — малозаметная крылатая ракета воздушного базирования. Запускается с самолёта. Обладает дальностью поражения от 250 до 560 километров в зависимости от модификации. За разработку отвечали совместно Франция и Великобритания. ВСУ активно пользуются такими с прошлого года.

Российская ПВО за сутки сбила 55 беспилотников ВСУ и три ракеты Storm Shadow
Российская ПВО за сутки сбила 55 беспилотников ВСУ и три ракеты Storm Shadow

Подобные исследования помогают выявить слабые места в устройстве западного вооружения для более эффективной защиты. Ранее российские инженеры разобрали ракету Storm Shadow и провели исследование её кумулятивной боевой части. Это помогло выяснить глубину пробития и дальность срабатывания над поверхностью земли.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Великобритания
  • Украина
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров