В Днепропетровской области повреждён объект инфраструктуры
Инфраструктурные сооружения, находящиеся в Днепропетровской области на востоке Украины, были повреждены вследствие взрывов. Об этом рассказал глава военной администрации региона Сергей Лысак в своём телеграм-канале.
Впрочем, Лысак не пояснил, о каких именно объектах идёт речь и сколько из них получило повреждения.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Павлограде Днепропетровской области. Другие подробности произошедшего не разглашались, однако сирена воздушной тревоги звучала в регионе более двух часов. В зоне поражения также оказались Сумская, Черниговская, Полтавская и Харьковская области.
Shutterstock / FOTODOM / ID1974