В Днепропетровской области повреждён объект инфраструктуры

Инфраструктурные сооружения, находящиеся в Днепропетровской области на востоке Украины, были повреждены вследствие взрывов. Об этом рассказал глава военной администрации региона Сергей Лысак в своём телеграм-канале.

Впрочем, Лысак не пояснил, о каких именно объектах идёт речь и сколько из них получило повреждения.