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Регион
9 июля, 05:42

В Днепропетровской области повреждён объект инфраструктуры

Инфраструктурные сооружения, находящиеся в Днепропетровской области на востоке Украины, были повреждены вследствие взрывов. Об этом рассказал глава военной администрации региона Сергей Лысак в своём телеграм-канале.

Впрочем, Лысак не пояснил, о каких именно объектах идёт речь и сколько из них получило повреждения.

В Днепропетровской области пострадали промышленное предприятие и ЛЭП
В Днепропетровской области пострадали промышленное предприятие и ЛЭП

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Павлограде Днепропетровской области. Другие подробности произошедшего не разглашались, однако сирена воздушной тревоги звучала в регионе более двух часов. В зоне поражения также оказались Сумская, Черниговская, Полтавская и Харьковская области.

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Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Владимир Озеров
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