Аэропорт Астрахани закрыли после массированной атаки БПЛА

Из-за массированной атаки БПЛА руководству аэропорта Астрахани пришлось ограничить прилёты и вылеты. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

"Из-за ограничений, введённых в регионе на использование воздушного пространства, в расписании аэропорта Астрахани произошли изменения. На данный момент прилёты и вылеты в/из аэропорта ограничены", —уточнили в пресс-службе.

В Росавиации подтвердили, что для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов 9 июля с 03:55 мск на работу аэропортов Астрахань (Нариманово) и Волгоград (Гумрак) были введены временные ограничения. Оба аэропорта временно не принимают и не отправляют самолёты.