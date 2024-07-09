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Регион
9 июля, 05:53

Аэропорт Астрахани закрыли после массированной атаки БПЛА

Из-за массированной атаки БПЛА руководству аэропорта Астрахани пришлось ограничить прилёты и вылеты. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

"Из-за ограничений, введённых в регионе на использование воздушного пространства, в расписании аэропорта Астрахани произошли изменения. На данный момент прилёты и вылеты в/из аэропорта ограничены", —уточнили в пресс-службе.

В Росавиации подтвердили, что для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов 9 июля с 03:55 мск на работу аэропортов Астрахань (Нариманово) и Волгоград (Гумрак) были введены временные ограничения. Оба аэропорта временно не принимают и не отправляют самолёты.

Аэропорт Волгограда временно закрыли для полётов после атаки на нефтебазу
Аэропорт Волгограда временно закрыли для полётов после атаки на нефтебазу

Ранее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что в северной части региона была отражена массированная атака украинских беспилотников. Никто из мирных жителей не пострадал.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Issarawat Tattong

Владимир Озеров
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