В Астраханской области отражена массированная атака БПЛА

В Астраханской области отражена массированная атака украинских беспилотников. По информации губернатора региона Игоря Бабушкина, их целью были объекты на севере области.

"Была предпринята массированная попытка атаковать беспилотниками объекты на территории северной части Астраханской области. Атака была успешно отражена", — написал губернатор в телеграм-канале.