В Астраханской области отражена массированная атака БПЛА
Губернатор Бабушкин: В Астраханской области отражена массированная атака БПЛА
В Астраханской области отражена массированная атака украинских беспилотников. По информации губернатора региона Игоря Бабушкина, их целью были объекты на севере области.
"Была предпринята массированная попытка атаковать беспилотниками объекты на территории северной части Астраханской области. Атака была успешно отражена", — написал губернатор в телеграм-канале.
В результате происшествия никто не пострадал. Глава региона также опубликовал памятку в которой напомнил о правилах поведения при атаке БПЛА.
Напомним, что ранее ВСУ атаковали Белгород и Белгородский район. В результате трагедии погиб молодой парень, ещё двое мирных жителей ранены. Под удар также попала Воронежская область и Ростовская, где в результате происшествия загорелись трансформаторы на подстанции. Аналогичные разрушения зафиксированы в Волгоградской области. Кроме того, силы ПВО уничтожили 4 дрона в Курской области.
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