Аэропорт Волгограда временно закрыли для полётов после атаки на нефтебазу

Аэропорт Волгограда временно закрыли для полётов после атаки БПЛА на регион, часть рейсов задерживается, один перенаправлен на запасной аэродром. О временных ограничениях сообщила пресс-секретарь воздушной гавани Анастасия Голодова.

"Из-за ограничений, введенных в регионе, на использование воздушного пространства рейс авиакомпании RedWings WZ2261 из Челябинска был перенаправлен на запасной аэродром в Саратов. Задерживается вылет авиакомпании "Аэрофлот" SU1185 в Москву. Также задержано прибытие рейса из столицы SU1180. На данный момент прилты и вылеты в/из аэропорта Волгограда ограничены", – уточнила она в беседе с ТАСС.