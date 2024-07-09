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9 июля, 05:26

Аэропорт Волгограда временно закрыли для полётов после атаки на нефтебазу

Аэропорт Волгограда временно закрыли для полётов после атаки БПЛА на регион, часть рейсов задерживается, один перенаправлен на запасной аэродром. О временных ограничениях сообщила пресс-секретарь воздушной гавани Анастасия Голодова.

"Из-за ограничений, введенных в регионе, на использование воздушного пространства рейс авиакомпании RedWings WZ2261 из Челябинска был перенаправлен на запасной аэродром в Саратов. Задерживается вылет авиакомпании "Аэрофлот" SU1185 в Москву. Также задержано прибытие рейса из столицы SU1180. На данный момент прилты и вылеты в/из аэропорта Волгограда ограничены", – уточнила она в беседе с ТАСС.

Как уже писал Life.ru, ночью ВСУ атаковали нефтебазу в городе Калаче-на-Дону в Волгоградской области. Взрывы начали греметь в районе четырёх часов, местные жители насчитали их около десяти. После этого начался пожар в районе нефтебазы, чёрный столб дыма сейчас виден из разных районов города. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

Власти раскрыли подробности атаки БПЛА на Волгоградскую область
Власти раскрыли подробности атаки БПЛА на Волгоградскую область
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Phonix_a Pk.sarote

Андрей Бражников
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