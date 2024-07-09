Семь россиян не пустили в Эстонию за выходные
Власти Эстонии отказали во въезде в страну семи россиянам за прошедшие выходные
Руководство Эстонии за минувший уикенд отправило домой семерых россиян, отказав им во въезде в страну. Об этом рассказал эстонский портал Гостелерадио ERR со ссылкой на данные полиции.
По данным эстонской полиции, за прошедшие выходные на пограничном пункте Нарва-1 отказ во въезде получили 12 человек из России, среди которых 7 — граждане РФ, 2 — Украины, 2 — Молдавии и 1 гражданин Израиля. Чаще всего среди причин такого решения называлось отсутствие необходимой документации и неясные данные о цели поездки.
По данным портала, некоторых из прибывших эстонские власти сочли опасными, поскольку они могли представлять угрозу общественному порядку или безопасности страны. Всем им пришлось вернуться в Россию, заключили в ERR.
Ранее в Нидерландах отказались пустить российское рыболовное судно в страну, посчитав, что оно непременно будет задействовано российскими властями для проведения некой "специальной операции" по шпионажу. При этом с документами никаких проблем не возникло.
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