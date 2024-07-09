Семь россиян не пустили в Эстонию за выходные

Руководство Эстонии за минувший уикенд отправило домой семерых россиян, отказав им во въезде в страну. Об этом рассказал эстонский портал Гостелерадио ERR со ссылкой на данные полиции.

По данным эстонской полиции, за прошедшие выходные на пограничном пункте Нарва-1 отказ во въезде получили 12 человек из России, среди которых 7 — граждане РФ, 2 — Украины, 2 — Молдавии и 1 гражданин Израиля. Чаще всего среди причин такого решения называлось отсутствие необходимой документации и неясные данные о цели поездки.