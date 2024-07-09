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9 июля, 06:42

Семь россиян не пустили в Эстонию за выходные

Власти Эстонии отказали во въезде в страну семи россиянам за прошедшие выходные

Руководство Эстонии за минувший уикенд отправило домой семерых россиян, отказав им во въезде в страну. Об этом рассказал эстонский портал Гостелерадио ERR со ссылкой на данные полиции.

По данным эстонской полиции, за прошедшие выходные на пограничном пункте Нарва-1 отказ во въезде получили 12 человек из России, среди которых 7 — граждане РФ, 2 — Украины, 2 — Молдавии и 1 гражданин Израиля. Чаще всего среди причин такого решения называлось отсутствие необходимой документации и неясные данные о цели поездки.

По данным портала, некоторых из прибывших эстонские власти сочли опасными, поскольку они могли представлять угрозу общественному порядку или безопасности страны. Всем им пришлось вернуться в Россию, заключили в ERR.

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Ранее в Нидерландах отказались пустить российское рыболовное судно в страну, посчитав, что оно непременно будет задействовано российскими властями для проведения некой "специальной операции" по шпионажу. При этом с документами никаких проблем не возникло.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PX Media

Владимир Озеров
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