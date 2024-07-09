Два человека ранены при атаке беспилотников ВСУ в Белгородской области

Вооружённые силы Украины вновь обстреляли Белгородскую область, в результате были госпитализированы двое мужчин с осколочными ранениями. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

"В селе Ржевка в результате сброса боеприпаса с БПЛА и атаки дрона-камикадзе по двум автомобилям ранено 2 человека. Мужчина с осколочным ранением плеча доставляется бригадой скорой в городскую больницу №2 города Белгорода. Ещё один мужчина с осколочным ранением грудной клетки и плеча доставляет в областную клиническую больницу для оказания помощи. Также повреждено 2 легковых автомобиля", — написал глава области.

По его словам, в результате атак беспилотников были повреждены два социальных объекта в городе Шебекино и селе Новая Таволжанка. Там выбило окна и посекло фасады зданий осколками. А в селе Вознесеновка в результате атаки БПЛА загорелась кровля частного жилого дома. Данные о последствиях украинской атаки уточняются. Сейчас на месте происшествий работают специалисты оперативных и аварийных служб.