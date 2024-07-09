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9 июля, 07:04

Мать и двухлетний ребёнок ранены при атаке ВСУ на Херсонскую область

Вооружённые силы Украины (ВСУ) в очередной раз обстреляли жилой сектор посёлка Новая Маячка Алёшкинского округа Херсонской области. В результате ранены мать и её двухлетний ребёнок, сообщает губернатор региона Владимир Сальдо.

"Дроны киевских террористов атаковали Новую Маячку. Из-за удара боевиков в посёлке городского типа пострадали два мирных жителя: женщина 1986 года рождения и её двухлетний ребёнок. Пострадавших госпитализировали в Скадовскую больницу", – написал глава области в Телеграм-канале.

Два человека ранены при атаке беспилотников ВСУ в Белгородской области
Два человека ранены при атаке беспилотников ВСУ в Белгородской области

А в ночь с 8 на 9 июля силами противовоздушной обороны (ПВО) РФ и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) была отражена массовая атака украинских беспилотников на российские регионы. В результате происшествия погиб один человек, двое ранены, повреждения получили объекты инфраструктуры.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ann in the uk

Андрей Бражников
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