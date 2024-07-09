Мать и двухлетний ребёнок ранены при атаке ВСУ на Херсонскую область

Вооружённые силы Украины (ВСУ) в очередной раз обстреляли жилой сектор посёлка Новая Маячка Алёшкинского округа Херсонской области. В результате ранены мать и её двухлетний ребёнок, сообщает губернатор региона Владимир Сальдо.

"Дроны киевских террористов атаковали Новую Маячку. Из-за удара боевиков в посёлке городского типа пострадали два мирных жителя: женщина 1986 года рождения и её двухлетний ребёнок. Пострадавших госпитализировали в Скадовскую больницу", – написал глава области в Телеграм-канале.