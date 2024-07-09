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9 июля, 04:49

Массированная атака беспилотников на российские регионы: что известно

В ночь на 9 июля силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА на регионы России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

В ночь на 9 июля силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА на регионы России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

В ночь с 8 на 9 июля силами противовоздушной обороны (ПВО) РФ и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) была отражена массовая атака украинских беспилотников на российские регионы. В результате происшествия погиб один человек, двое ранены, повреждения получили объекты инфраструктуры. Что известно о нападении к данному часу — в материале Life.ru.

После полуночи появились сообщения о взрывах в Белгороде и Белгородской области. Местные жители утверждали, что силы ПВО отражают атаку БПЛА, что в дальнейшем подтвердил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате трагедии погиб молодой парень, который получил множественные осколочные ранения. Два человека пострадали.

Спустя некоторое время об отражении атаки БПЛА заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Он рассказал о нескольких сбитых объектах, не уточнив их количество. О раненых и разрушениях не сообщалось.

Минувшей ночью под ударом ВСУ оказалась и Ростовская область, где после атаки БПЛА загорелись два трансформатора на подстанции в Родионово-Несветайском районе. По информации чиновника, силы ПВО нейтрализовали десятки вражеских объектов. К настоящему моменту возгорание ликвидировано.

ВСУ продолжают обстрел Белгородской области, есть раненые
ВСУ продолжают обстрел Белгородской области, есть раненые

Аналогичные разрушения зафиксированы в Волгоградской области: там после падения осколков уничтоженных дронов возникло возгорание на подстанции в городе Фролово и на нефтебазе в Калаче-на-Дону. Пожар на подстанции потушен, специалисты продолжают работать на территории нефтебазы. Угрозы жилым объектам и пострадавших нет.

Об атаке БПЛА также сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. Он заявил, что силы ПВО ликвидировали четыре украинских беспилотника. Около 7:00 по мск стало известно, что попытка атаки вражеских БПЛА была отражена и в Астраханской области.

Пожару на нефтебазе под Волгоградом присвоили повышенный ранг сложности
Пожару на нефтебазе под Волгоградом присвоили повышенный ранг сложности

Согласно сведениям Министерства обороны, минувшей ночью силы ПВО сбили 38 беспилотников над территорией пяти российских регионов. Семь уничтожили над Курской областью, два — над Воронежской, 21 — над Ростовской и пять над Астраханской. Волгоградская область в сводке оборонного ведомства не упоминалась.

Оксана Попова
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