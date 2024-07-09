Массированная атака беспилотников на российские регионы: что известно

В ночь с 8 на 9 июля силами противовоздушной обороны (ПВО) РФ и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) была отражена массовая атака украинских беспилотников на российские регионы. В результате происшествия погиб один человек, двое ранены, повреждения получили объекты инфраструктуры. Что известно о нападении к данному часу — в материале Life.ru.

После полуночи появились сообщения о взрывах в Белгороде и Белгородской области. Местные жители утверждали, что силы ПВО отражают атаку БПЛА, что в дальнейшем подтвердил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате трагедии погиб молодой парень, который получил множественные осколочные ранения. Два человека пострадали.

Спустя некоторое время об отражении атаки БПЛА заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Он рассказал о нескольких сбитых объектах, не уточнив их количество. О раненых и разрушениях не сообщалось.

Минувшей ночью под ударом ВСУ оказалась и Ростовская область, где после атаки БПЛА загорелись два трансформатора на подстанции в Родионово-Несветайском районе. По информации чиновника, силы ПВО нейтрализовали десятки вражеских объектов. К настоящему моменту возгорание ликвидировано.

Аналогичные разрушения зафиксированы в Волгоградской области: там после падения осколков уничтоженных дронов возникло возгорание на подстанции в городе Фролово и на нефтебазе в Калаче-на-Дону. Пожар на подстанции потушен, специалисты продолжают работать на территории нефтебазы. Угрозы жилым объектам и пострадавших нет.