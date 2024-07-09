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Регион
9 июля, 04:30

Силы ПВО сбили более 30 беспилотников над территорией пяти регионов России

Минобороны РФ: Средства ПВО сбили 38 беспилотников на юге и в центре России

Минувшей ночь силы противовоздушной обороны уничтожили более 30 украинских беспилотников над территорией пяти российских регионов. Речь идёт о Белгородской, Воронежской, Ростовской, Курской и Астраханской областях.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены три БПЛА над территорией Белгородской области, семь БПЛА над территорией Курской области, два БПЛА над территорией Воронежской области, 21 БПЛА над территорией Ростовской области и пять БПЛА над территорией Астраханской области", — рассказали в оборонном ведомстве.

В Астраханской области отражена массированная атака БПЛА
В Астраханской области отражена массированная атака БПЛА

Как писал Life.ru, ночью ВСУ атаковали Белгород и Белгородский район. В результате трагедии погиб молодой парень, ещё двое мирных жителей ранены. Под удар также попала Воронежская область и Ростовская, где в результате происшествия загорелись трансформаторы на подстанции. Аналогичные разрушения зафиксированы в Волгоградской области. Кроме того, силы ПВО уничтожили 4 дрона в Курской области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Оксана Попова
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