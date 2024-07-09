Силы ПВО сбили более 30 беспилотников над территорией пяти регионов России

Минувшей ночь силы противовоздушной обороны уничтожили более 30 украинских беспилотников над территорией пяти российских регионов. Речь идёт о Белгородской, Воронежской, Ростовской, Курской и Астраханской областях.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены три БПЛА над территорией Белгородской области, семь БПЛА над территорией Курской области, два БПЛА над территорией Воронежской области, 21 БПЛА над территорией Ростовской области и пять БПЛА над территорией Астраханской области", — рассказали в оборонном ведомстве.