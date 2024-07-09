"Шоколадка" без рака: Почему россияне любят загорать и как получить идеальный тон кожи без последствий

Большинство опрошенных россиян положительно относятся к загару, потому что считают его красивым. Об этом свидетельствуют результаты исследования коммуникационного агентства "ПРО Бренд", которые оказались в распоряжении Life.ru. Так, положительно к этому занятию относятся 65%, нейтрально — 21%, а негативно — 14%.

"Ещё три года назад Институт исследования общественного мнения проводил похожий социальный опрос. Тогда к загару положительно относились 71% россиян, а отрицательно – лишь 9%. Сегодня, как мы видим, тенденция меняется. И это объяснимо – из каждого утюга кричат, что загар вреден, поэтому уже такого поклонения, как раньше, он не вызывает. Но всё же процент людей, любящих загорать, по-прежнему высок", — объяснил кандидат социологических наук, владелец агентства Алексей Гвинтовкин.

В рамках опроса большинство респондентов рассказали, что лежат под солнцем? потому что загар — это красиво. Такой вариант выбрали 79% опрошенных. Многие (51%) при этом отдыхают под лучами без цели, а некоторые (31%) ради витамина D. Ещё 15% любят жару, а 25% уверены, что отпуск без загара – это не отпуск.

Противники загара (66%) объяснили, что нем любят нежится под солнцем, потому что это вредно для здоровья. Ещё 41% не переносят жару и обычно начинают плохо себя чувствовать на солнце, а 12% говорят о том, что загар — это некрасиво. Врач, эксперт по здоровому образу жизни Виктория Толмачева не стала занимать категоричную позицию.

"Вреден ли загар? Пожалуй, придётся загнуть чуть ли не все пальцы рук, чтобы перечислить возможные негативные последствия загара. Из основного: ультрафиолетовые лучи вызывают повреждение структуры ДНК, воспаления, старение кожи, обезвоживание и увеличение риска онкологических заболеваний. Ещё многие вирусы очень любят солнце, например герпес. Но это не значит, что нужно совсем забыть о солнце. В любом вопросе важен баланс и здравый смысл", — объяснила она.

Собеседница Life.ru призвала не загорать в часы, когда солнце максимально активно. Чтобы получить идеальный тон кожи, достаточно загорать с 8 до 10 утра и после 16:00. Также каждые два часа следует наносить солнцезащитный крем. В-третьих, головной убор — обязательный аксессуар в жару.

"Ещё помните, что алкоголь и солнце — адское комбо. Под воздействием ультрафиолета нарушается формирование белковых структур – коллагена и эластина, очень важных для нашей кожи. А в случае с алкоголем ещё и печень страдает, которая также отвечает за синтез белка. Поэтому кожа подвергается двойному стрессу при сочетании горячительных напитков и солнечных лучей", – заключила Толмачева.