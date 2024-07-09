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Регион
9 июля, 08:44

ПВО сбила ещё три украинских дрона над Астраханской и Белгородской областями

Российские средства противовоздушной обороны утром 9 июля сбили ещё три украинских дрона над Астраханской и Белгородской областями. Об этом сообщает Минобороны РФ.

ВСУ предприняли атаки БПЛА самолётного типа с 08.20 по 10.30 мск.

"Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Астраханской области и один БПЛА над территорией Белгородской области", — отметили в МО РФ.

Два человека ранены при атаке беспилотников ВСУ в Белгородской области
Два человека ранены при атаке беспилотников ВСУ в Белгородской области

Напомним, что в ночь с 8 на 9 июля силами ПВО РФ и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) также была отражена массовая атака украинских беспилотников на российские регионы. В результате происшествия погиб один человек, двое ранены, повреждения получили объекты инфраструктуры. Что известно — в материале Life.ru.

Обложка ©

Shutterstock/FOTODOM/aappp

Александра Вишнякова
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