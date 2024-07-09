В Совфеде поддержали закон о лишении мандатов за несогласованный выезд за рубеж
Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности поддержал и рекомендовал верхней палате парламента одобрить закон, который обязывает парламентариев согласовывать поездки за рубеж. Об этом сообщил глава комитета Вячеслав Тимченко.
"Наш комитет поддержал закон и рекомендовал палате одобрить документ", — сказал Тимченко в беседе с ТАСС.
Как ранее писал Life.ru, ГД приняла в первом чтении и в целом закон об обязанности депутатов и сенаторов согласовывать свои выезды за пределы России. В документе уточняется, что в случае несанкционированного выезда за рубеж полномочия парламентариев могут быть прекращены досрочно. Однако под ограничения не попадают служебные командировки.
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