В Совфеде поддержали закон о лишении мандатов за несогласованный выезд за рубеж

Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности поддержал и рекомендовал верхней палате парламента одобрить закон, который обязывает парламентариев согласовывать поездки за рубеж. Об этом сообщил глава комитета Вячеслав Тимченко.

Как ранее писал Life.ru, ГД приняла в первом чтении и в целом закон об обязанности депутатов и сенаторов согласовывать свои выезды за пределы России. В документе уточняется, что в случае несанкционированного выезда за рубеж полномочия парламентариев могут быть прекращены досрочно. Однако под ограничения не попадают служебные командировки.