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9 июля, 09:18

В Совфеде поддержали закон о лишении мандатов за несогласованный выезд за рубеж

Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности поддержал и рекомендовал верхней палате парламента одобрить закон, который обязывает парламентариев согласовывать поездки за рубеж. Об этом сообщил глава комитета Вячеслав Тимченко.

"Наш комитет поддержал закон и рекомендовал палате одобрить документ", — сказал Тимченко в беседе с ТАСС.

Как ранее писал Life.ru, ГД приняла в первом чтении и в целом закон об обязанности депутатов и сенаторов согласовывать свои выезды за пределы России. В документе уточняется, что в случае несанкционированного выезда за рубеж полномочия парламентариев могут быть прекращены досрочно. Однако под ограничения не попадают служебные командировки.

Большинство россиян поддержали запрет на выезд чиновников за границу во время СВО
Большинство россиян поддержали запрет на выезд чиновников за границу во время СВО
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Shutterstock / FOTODOM / Ultraskrip

Александра Мышляева
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