"Невыносимая боль": Кудрявцева высказалась о романе мужа Алсу с Решетовой

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что певица Алсу сильно страдала, узнав о романе своего супруга Яна Абрамова с моделью Анастасией Решетовой. По её словам, артистка любила мужа, поэтому новости об измене стали для неё ударом.

"Знаю, как Алсу сильно любила своего мужа. Очень сильно любила. Также знаю, как она страдала, узнав, что Ян встречается с Настей. Это невыносимая боль для любящей женщины, жены и матери. Поэтому, пацаны, хорош писать о том, что Ян молодец и в белом пальто. Ну, правда, перебор", — написала телеведущая в своём телеграм-канале.