"Невыносимая боль": Кудрявцева высказалась о романе мужа Алсу с Решетовой
Кудрявцева подтвердила слухи о романе мужа Алсу с Анастасией Решетовой
Ян Абрамов, Лера Кудрявцева, Анастасия Решетова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/yan_abramov_official, leratv, volkonskaya.reshetova
Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что певица Алсу сильно страдала, узнав о романе своего супруга Яна Абрамова с моделью Анастасией Решетовой. По её словам, артистка любила мужа, поэтому новости об измене стали для неё ударом.
"Знаю, как Алсу сильно любила своего мужа. Очень сильно любила. Также знаю, как она страдала, узнав, что Ян встречается с Настей. Это невыносимая боль для любящей женщины, жены и матери. Поэтому, пацаны, хорош писать о том, что Ян молодец и в белом пальто. Ну, правда, перебор", — написала телеведущая в своём телеграм-канале.
Как сообщал Life.ru, в мае Алсу подала заявление на развод с Яном Абрамовым спустя 18 лет совместной жизни. Пара воспитывала троих детей. Некоторые источники сообщали, что причиной разлада стала измена со стороны бизнесмена, а разлучницей считается Анастасия Решетова. К слову, певица уже успела намекнуть на правдивость слухов. Однако друзья семьи активно выступают в защиту Абрамова и вину его отрицают.