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9 июля, 13:24

"Течёт благоприятно и лечится легко": Онколог раскрыл, какой вид рака нашли у Каневского

Онколог Черёмушкин: У Леонида Каневского может быть рак простаты

По предварительным данным, у телеведущего Леонида Каневского может быть рак простаты. Об этом сообщил старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черёмушкин. По его словам, на это указывают симптомы, с которыми звезда передачи "Следствие вели..." Каневский обратился к медикам.

"Чаще всего мужчины страдают от рака простаты. В принципе, он течёт достаточно благоприятно и лечится достаточно легко. Если информация о проблемах с ногами у телеведущего правда, то врачи приняли правильное решение — не оперировать. Кроме того, пожилые люди очень тяжело переносят наркоз", — сказал Черёмушкин NEWS.ru.

Медик отметил, что рак простаты может нарушать мочеиспускание, а также вызывать боли в области малого таза. Черёмушкин отметил, что в запущенных случаях может подниматься температура, появляться слабость. Онколог успокоил, что существуют разные методы лечения такого недуга. Кроме того, по его словам, бывают случаи, когда опухоль не нужно лечить из-за слишком медленного роста. По статистике, большинство людей побеждают этот вид рака, заключил специалист.

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Как сообщал Life.ru, врачи обнаружили раковую опухоль у Каневского. Однако удалять образование не стали, так как оно не несёт угрозы для здоровья ведущего. Ещё одна причина не прибегать к хирургическому вмешательству — возраст пациента: телеведущему 85 лет.

Обложка ©

VK / Леонид Каневский

Александра Мышляева
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