"Течёт благоприятно и лечится легко": Онколог раскрыл, какой вид рака нашли у Каневского

По предварительным данным, у телеведущего Леонида Каневского может быть рак простаты. Об этом сообщил старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черёмушкин. По его словам, на это указывают симптомы, с которыми звезда передачи "Следствие вели..." Каневский обратился к медикам.

"Чаще всего мужчины страдают от рака простаты. В принципе, он течёт достаточно благоприятно и лечится достаточно легко. Если информация о проблемах с ногами у телеведущего правда, то врачи приняли правильное решение — не оперировать. Кроме того, пожилые люди очень тяжело переносят наркоз", — сказал Черёмушкин NEWS.ru.

Медик отметил, что рак простаты может нарушать мочеиспускание, а также вызывать боли в области малого таза. Черёмушкин отметил, что в запущенных случаях может подниматься температура, появляться слабость. Онколог успокоил, что существуют разные методы лечения такого недуга. Кроме того, по его словам, бывают случаи, когда опухоль не нужно лечить из-за слишком медленного роста. По статистике, большинство людей побеждают этот вид рака, заключил специалист.