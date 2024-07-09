Психолог назвал простой признак прирождённых обаяшек, которых все любят

Некоторые люди способны сразу же расположить к себе незнакомцев, которые подходят к ним на улице. Дело в том, что иногда человек реагирует на другого, совершенно его не зная, но уже с определённым эмоциональным контекстом. Об этом феномене рассказал психиатр, врач-психотерапевт высшей категории, психолог Александр Федорович.

"У каждого человека есть врождённая или приобретённая в самом-самом раннем детстве способность усматривать в людях знакомые черты. Например, кто-то похож на маму, кто-то — на папу и так далее. Приходит человек в незнакомую компанию, "здрасьте-здрасьте", прошло всего несколько минут, люди сидят, разговаривают, и каким-то удивительным образом появляется ощущение, что я этого человека знаю всю жизнь", — объяснил Федорович в беседе с радио Sputnik.

Именно поэтому на улице вы чаще всего можете подойти к человеку, к которому спонтанно чувствуете доверие. При этом не понравившихся незнакомцев вы просто обойдёте стороной. То есть если к вам часто обращаются случайные прохожие, значит, многие инстинктивно вам доверяют. Но иногда совершенно не хочется с кем-либо общаться. В таком случае психолог посоветовал вставить наушники или изменить выражение лица.

"Есть соответствующее выражение лица — отстранённо-надменное, отталкивающее", — советует специалист.