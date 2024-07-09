Исцеляет бесплодие и наставляет чад: Священник рассказал о 17-ти чудесах Тихвинской иконы Богородицы Тихвинская икона Божией Матери считается одной из самых почитаемых в православии. Она имеет особое значение в истории нашего государства и известна своими чудесами. Кому помогает этот чудотворный образ, чем он известен и где находится? Рассказывает Life.ru. 9 июля, 12:23 Тихвинская икона Богородицы: от чего спасает, кому помогает, чудеса святыни и когда ей молиться. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

9 июля в православной церкви отмечается праздник Тихвинской иконы Божией Матери. Эта икона считается одной из самых почитаемых в православии. По преданию, этот образ был написан евангелистом Лукой на доске, которую использовала Сама Пресвятая Богородица для моления. Несколько столетий этот рукотворный образ находился в Иерусалиме, а затем перемещён в Константинополь. Во время османского завоевания икона исчезла, но в 1383 году, по сообщениям Новгородской летописи, "сия икона манием Божием и перенеслась на Русь".

Тихвинская икона Божией Матери относится к типу изображения "Одигитрия", или "путеводительница". Её характерной особенностью является общение Пресвятой Девы с Младенцем Христом, их обращённость друг к другу. Изображение Богоматери на Тихвинской иконе практически идентично образу Смоленской Божией Матери, но есть бросающееся в глаза отличие — наклон головы. Фото © wikipedia.org/ скан из буклета РПЦ

Икона Тихвинской Божией Матери имеет многочисленные чудотворные свойства и является покровительницей семьи, женщин и детей. В этот день прихожане молятся о заступничестве Пресвятой Богородицы, прося защиты, помощи и благословения. В храмах проводятся богослужения, а также молебны и панихиды в честь Тихвинской иконы Божией Матери. О значении этой иконы для каждого христианина читателям Life.ru рассказывает священник Русской Православной Церкви Владислав Береговой.

Божия Матерь у нас одна, но Ее икон у нас много. Люди по любви к Ней создавали иконы, запечатлевая Богородицу, к Которой и обращались всем своим сердцем в молитвах. За каждой иконой Божией Матери скрывается какая-то своя тайна, своя удивительная история. Тихвинская икона – одна из древнейших. Она прибыла к нам из Византии, через нее явлено было множество чудес, затем она вывезена была заграницу и после падения безбожного строя в нашей стране вернулась в 2004 году в родную обитель - Тихвинский Богородичный Успенский монастырь. священник Владислав Береговой.

По словам собеседника Life.ru, православная традиция не делит иконы Богородицы по "специализации", так что перед этим образом можно молиться о чем угодно. Главное помнить, что мы обращаемся не к самой иконе, а к Той, Кто на ней изображен. И просим подать нам только то, что нам полезно не только для земной жизни, но и для вечной. И то - только если есть на это воля Божия.

"Тем не менее, по состоянию на 2018 год зафиксировано 17 случаев чудесного исцеления от бесплодия благодаря молитвам у этой чудотворной иконы", — поделился священник.

Народная традиция приписывает иконе и другое предназначение. Многие верят, что образ Тихвинской Богоматери в целом выступает защитником детей. Перед иконой молятся, чтобы младенцы были спокойны и хорошо развивались, школьники хорошо учились и слушались старших, а подростки не связывались с дурными компаниями и смогли найти своё место в жизни.

Где находится Тихвинский чудотворный образ Богородицы

На берегу реки Тихвинки в Ленинградской области расположен Тихвинский Богородичный Успенский монастырь, который по праву считается "уголком русской души". Именно он служит местом пребывания чудотворной иконы, особо почитаемой на северо-западе России. По преданию, монастырь возникна месте явления иконы Одигитрия, что в переводе с греческого, означает "путеводительница" или "указующая путь". Находившийся в ту пору на северо-западной границе Руси, монастырь стал не только духовно-просветительским центром, но и воинским укреплением в период Ливонских походов Ивана Грозного.

Где находится Тихвинский чудотворный образ Богородицы. Фото © VK.com / Тихвинский Успенский монастырь

Обитель сильно пострадала и за время Великой Отечественной войны. Колокольня монастыря и вовсе была полностью разрушена. Отступая из Тихвина, немецкие войска вывезли икону во Псков, где передали православной духовной миссии. Потом икона попала в Ригу, а откуда епископ Иоанн (Гарклавс) вывез её в Чикаго (США). Умирая, владыка оставил завещание, по которому возвращение святыни в Россию возможно только при полном возрождении Тихвинского монастыря. В 2004 году священник Сергий Гарклавс смог выполнить завещание своего приемного отца. Возвращение святыни в Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь стало событием государственного масштаба.

Тихвинская икона имеет особое значение в истории нашего государств. Восстановлена и традиция и получения благословения Тихвинской иконой Богоматери первого человека в государстве. 7 мая 2000 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий второй благословил в день инаугурации Владимира Владимировича Путина именно Тихвинским образом Пресвятой Богородицы.

Текст молитвы перед Тихвинской иконой Божией Матери

Благодарим Тя, о Преблагая и Пречистая, Преблагословенная Дево, Владычице, Мати Христа Бога нашего, о всех благодеяниих Твоих, яже показала еси роду человеческому, наипаче же нам, христоименитым людем российским, о нихже ниже самый ангельский язык к похвалению доволен будет. Благодарим Тя, якоже и ныне удивила еси неизреченную Твою милость на нас, недостойных рабех Твоих, преестественным самопришествием Пречистыя Твоея иконы, ею же всю просветила еси Российскую страну. Темже и мы, грешнии, со страхом и радостию покланяющеся, вопием Ти: о Пресвятая Дево, Царице и Богородице, спаси и помилуй люди Твоя, и подаждь им победы на вся враги их, и сохрани царствующия грады, и вся грады и страны христианския, и сей святый храм от всякаго навета вражия избави, и всем вся на пользу даруй, ныне пришедшим с верою и молящимся рабом Твоим, и поклоняющимся Пресвятому образу Твоему, яко благословенна еси с рождшимся от Тебе Сыном и Богом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Авторы Марина Калегина