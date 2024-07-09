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9 июля, 13:16

Армению призвали очистить орбиту от двух проблемных спутников

"Жоговурд": Ряд стран потребовали от Еревана вывести армянские спутники с орбиты

Ряд неназванных государств призвали Армению убрать с земной орбиты запущенные спутники Armsat-1 и Hayasat-1. Об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией источники пишет издание "Жоговурд".

"По мнению различных экспертов, отправленные в космос спутники стали проблемой для спутников других стран, нарушив их работу или часть их программ", — говорится в публикации.

Издание полагает, что пуск обоих спутников был произведён недолжным образом, а необходимые для этого расчёты были выполнены с ошибкой. "Жоговюрт" высказывает предположение, что этим вызвана недавняя отставка замминистра высокотехнологичекой промышленности страны Авета Погосяна. Сам же экс-чиновник взаимосвязь между событиями отрицает.

Совместные военные учения Армении и США пройдут с 15 по 24 июля
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Ранее Life.ru рассказывал о том, как командование космических войск Штатов заявило о разрушении на орбите российского спутника "Ресурс-П". В итоге появилось более сотни обломков, но они не представляют угрозы для МКС. В "Роскосмосе" по этому поводу напомнили, что космический аппарат был выведен из эксплуатации ещё в 2022 году.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dotted Yeti

Юрий Лысенко
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