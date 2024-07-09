Армению призвали очистить орбиту от двух проблемных спутников

Ряд неназванных государств призвали Армению убрать с земной орбиты запущенные спутники Armsat-1 и Hayasat-1. Об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией источники пишет издание "Жоговурд".

"По мнению различных экспертов, отправленные в космос спутники стали проблемой для спутников других стран, нарушив их работу или часть их программ", — говорится в публикации.

Издание полагает, что пуск обоих спутников был произведён недолжным образом, а необходимые для этого расчёты были выполнены с ошибкой. "Жоговюрт" высказывает предположение, что этим вызвана недавняя отставка замминистра высокотехнологичекой промышленности страны Авета Погосяна. Сам же экс-чиновник взаимосвязь между событиями отрицает.