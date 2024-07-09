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9 июля, 14:51

В Минпромторге считают, что России нужен дальнемагистральный самолёт

Алиханов: России нужен собственный самолёт для дальнемагистральных перевозок

России необходим свой самолёт для дальнемагистральных перевозок. При разработке такого летательного аппарата нужно опираться на конструкции семейства Ил-96, но вместе с тем и модернизировать их. Об этом сообщил на форуме-выставке "Иннопром-2024" глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

"Нам 100% нужен дальнемагистральный самолёт, потому что вот эти 15% перевозок — чуть больше, которые не покрываются "Суперджетом" и МС-21, совершенно точно быть закрыты нашим самолётом. Поэтому семейство "Ил" в одной из возможных комплектаций возьмёт на себя эту функцию с учётом требуемой доработки. И несомненно, это самолёт, на который мы должны опираться", — сказал он в беседе с ТАСС.

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Ранее Life.ru рассказывал, что самолёт Ту-214 совершил первый полёт после восстановления лётной годности. Судно было произведено на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова (филиал АО "Туполев"), где и состоялся первый его полёт. Ту-214 стал первым за последние десятилетия абсолютно российским бортом.

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Wikipedia / Mark Harkin

Александра Мышляева
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