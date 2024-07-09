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9 июля, 14:03

Болеть, конечно же, никто не собирался: Представитель Каневского опровергла сообщения о его онкологии

Представитель Каневского опровергла слухи об обнаружении злокачественной опухоли

Российский актёр и телеведущий Леонид Каневский. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Российский актёр и телеведущий Леонид Каневский. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Появившиеся сегодня в СМИ слухи о злокачественной опухоли у телеведущего Леонида Каневского не соответствуют действительности. Об этом нашим коллегам из RT заявила его представитель.

О том, что Каневскому поставили страшный диагноз, стало известно сегодня. Предполагалось, что именно опухоль вызывала боль в области малого таза, которая донимала телеведущего в последние годы. При этом сообщалось, что новообразование решили не удалять ввиду почтенного возраста пациента и того, что оно не представляло угрозы для жизни.

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Юрий Лысенко
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