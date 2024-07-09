Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июля, 15:37

В Ингушетии начались съёмки детектива "Наш спецназ" о работе бойцов СОБРа

Кинокомпания "Триикс медиа" приступила к съёмке специальных выездных эпизодов детективного сериала "Наш спецназ", производство которого заказал Пятый канал. Об этом сообщили в пресс-службе киностудии.

"Для съёмок картины были выбраны самые живописные локации Ингушетии. Актёры из Петербурга с нетерпением ждали этой экспедиции", — ответили в "Триикс медиа" на запрос ТАСС, отметив, что съёмки продлятся до конца июля.

Кинокомпания обещает, что природа Ингушетии вместе с изумительными пейзажами привнесёт в повествование новую атмосферу и истории. Внешний вид и костюмы персонажей тоже поменяются.

"Уверен на все 100%, что зрители Пятого канала получат удовольствие от просмотра выездных эпизодов. Серии в Ингушетии будут жаркими — во всех смыслах!" поделился один из исполнителей главных ролей Никита Василевский.

Режиссирует специальные эпизоды Виктор Шкуратов, сценарий к ним написал Андрей Лариков. Продюсировали спецконтент шоу Инесса Юрченко, Сергей Щеглов, Юрий Шалимов и Марина Белова. Новые серии зрителям покажут в новом телевизионном сезоне.

Звёзды сериала "Слово пацана" воссоединятся на съёмках нового сериала
Звёзды сериала "Слово пацана" воссоединятся на съёмках нового сериала

Ранее Life.ru рассказывал о том, что в России приступили к съёмках масштабной исторической драмы "Рождение империи" о Петре Первом. Роль первого российского императора исполнит Александр Горбатов. Сюжет картины расскажет о возвращении монарха домой после Великого посольства, а также о тяжёлой и кровопролитной войне со Швецией за доступ к морю.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / pdeminhiker

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Другие новости
  • Кино и сериалы
  • Поп-культура и Развлечения
  • Общество
  • Ингушетия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров