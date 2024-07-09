В Ингушетии начались съёмки детектива "Наш спецназ" о работе бойцов СОБРа

Кинокомпания "Триикс медиа" приступила к съёмке специальных выездных эпизодов детективного сериала "Наш спецназ", производство которого заказал Пятый канал. Об этом сообщили в пресс-службе киностудии.

"Для съёмок картины были выбраны самые живописные локации Ингушетии. Актёры из Петербурга с нетерпением ждали этой экспедиции", — ответили в "Триикс медиа" на запрос ТАСС, отметив, что съёмки продлятся до конца июля.

Кинокомпания обещает, что природа Ингушетии вместе с изумительными пейзажами привнесёт в повествование новую атмосферу и истории. Внешний вид и костюмы персонажей тоже поменяются.

"Уверен на все 100%, что зрители Пятого канала получат удовольствие от просмотра выездных эпизодов. Серии в Ингушетии будут жаркими — во всех смыслах!" — поделился один из исполнителей главных ролей Никита Василевский.

Режиссирует специальные эпизоды Виктор Шкуратов, сценарий к ним написал Андрей Лариков. Продюсировали спецконтент шоу Инесса Юрченко, Сергей Щеглов, Юрий Шалимов и Марина Белова. Новые серии зрителям покажут в новом телевизионном сезоне.