Более 20 украинских дронов атаковали Ахтубинский район Астраханской области

Свыше 20 украинских беспилотников сегодня, 9 июля 2024 года, атаковали Ахтубинский район Астраханской области. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале глава районной администрации Владимир Михед. По его словам, пострадавших и разрушений в результате массовой атаки нет, и всё — благодаря бдительности населения, которое вовремя сообщало о летящих объектах, а также слаженным действиям подразделений воздушной разведки.