Более 20 украинских дронов атаковали Ахтубинский район Астраханской области
Свыше 20 украинских беспилотников сегодня, 9 июля 2024 года, атаковали Ахтубинский район Астраханской области. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале глава районной администрации Владимир Михед. По его словам, пострадавших и разрушений в результате массовой атаки нет, и всё — благодаря бдительности населения, которое вовремя сообщало о летящих объектах, а также слаженным действиям подразделений воздушной разведки.
"Огромная просьба жителям быть бдительными, сохранять спокойствие и чувство гражданской ответственности", — обратился Михед к своим подписчикам.
Ранее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин информировал, что связи с атакой БПЛА противника в Ахтубинском районе и Знаменске сохраняется режим "воздушной тревоги". Все средства РЭБ и ПВО работают штатно. По его информации, жертв и разрушений тажке не зафиксировано.
Напомним, что из-за массированной атаки БПЛА руководству аэропорта Астрахани пришлось ограничить во вторник прилёты и вылеты.
Александр Полегенько / ТАСС