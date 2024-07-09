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9 июля, 15:58

Радиостанция "НАШЕ Радио" начала вещание в Москве на частоте 101,8 FM

Одна из самых крупных радиостанций России "НАШЕ Радио" 9 июля начала вещание в Москве на частоте 101,8 FM. Об этом говорится в поступившем в распоряжение Life.ru пресс-релизе.

Для отечественной радиоиндустрии переход на новую радиочастоту стал знаковым событием. На такой шаг "НАШЕ Радио" пошло ради оптимизации радиочастотного диапазона. На качество и формат радиостанции изменения не повлияют, репертуар останется прежний: лучшие российские хиты, последние новости, утреннее шоу "Подъёмники", дневная передача "Шоу дня" и вечерние выпуски "10 баллов" останутся с радиослушателями в круглосуточном режиме. Жителей столицы на новую частоту пригласила Евгения Киселёва — гендиректор "Мультимедиа холдинга", в структуру которого входит "НАШЕ".

"Дорогие слушатели! Как и прежде, "НАШЕ Радио" будет создавать то, за что вы нас когда-то полюбили. Аудитория — наша главная мотивация, чтобы развиваться и становиться лучше каждый день. Мы остаёмся с вами и уверены, что это взаимно. До встречи на 101,8 FM!" рассказала она.

Сеть вещания "НАШЕго Радио" покрывает* территорию 206 государств. Еженедельный охват аудитории составляет** более 9,1 миллиона человек.

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Напомним, что Life.ru писал о переходе "НАШЕго" на новую волну вещания ещё в прошлом месяце. В пресс-службе станции обещали оставить неизменными любимые слушателями форматы и шоу.

* Согласно сведениям, предоставленным сервисом "Радиостатистика".
** По информации от Mediascope. Radio Index – Россия 100+. Октябрь 2023 – Март 2024 (+Zodiac), 12+.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Stock-Asso

Юрий Лысенко
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