Моди после двухдневного визита покидает Москву и направляется в Вену
Индийский премьер Нарендра Моди покидает Москву после двухдневного визита в Россию, в ходе которого он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Его борт вылетел из столичного аэропорта Внуково-2.
Индийский премьер Нарендра Моди покидает Москву. Видео © Life.ru
Моди прибыл в Москву накануне вечером и сразу же в неформальной обстановке встретился с Путиным. Сегодня политики переговорили уже в официальном формате. В ходе беседы индийский премьер-министр предложил российскому коллеге содействие в скорейшем установлении мира на Украине. Двухдневный визит Моди стал первой поездкой после вступления в должность премьер-министра в третий раз.
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