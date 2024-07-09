Критикуют СВО, но проводят концерты: Мизулина решила взяться за группу "Кис-кис"

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина обратится в Генеральную прокуратуру из-за музыкальной группы "Кис-кис", которая критикует СВО и продолжает проводить концерты в РФ под видом выставок кошек. О махинациях артистов ей сообщили руководители объединения "Молодой десант" из Донецка и Волгограда.

Обращение "Молодого десанта", касаемое проведения группой "Кис-кис" концертов под маскировкой. Видео © Telegram / "Молодой десант"

"Как оказалось, группа "Кис-кис", которая выступала против СВО и призывала выходить на протесты, маскирует свои концерты под выставку кошек. Таким образом они уже успели провести концерт в феврале, а теперь планируют провести "выставки" 3 и 4 сентября в Москве и Санкт-Петербурге. Обратимся в Генеральную прокуратуру. Что только не придумают, чтобы продолжать зарабатывать в России", — написала Мизулина в своём телеграм-канале.