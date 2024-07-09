Минобороны РФ: Два беспилотника уничтожены над Белгородской областью

Российские силы противовоздушной обороны предотвратили попытку киевского режима ударить по территории нашей страны при помощи украинских беспилотников. Два вражеских дрона были поражены в небе над Белгородской областью, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Сегодня ночью, кстати, как рассказывал Life.ru, была отражена массовая атака украинских беспилотников на российские регионы. В результате происшествия погиб один человек, ещё двое пострадали. Также не обошлось без повреждений — их получили объекты инфраструктуры. Подробнее о том, что известно, в нашем материале.