Минобороны РФ: Два беспилотника уничтожены над Белгородской областью
Российские силы противовоздушной обороны предотвратили попытку киевского режима ударить по территории нашей страны при помощи украинских беспилотников. Два вражеских дрона были поражены в небе над Белгородской областью, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
"9 июля около 17:20 мск <...> дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.
Сегодня ночью, кстати, как рассказывал Life.ru, была отражена массовая атака украинских беспилотников на российские регионы. В результате происшествия погиб один человек, ещё двое пострадали. Также не обошлось без повреждений — их получили объекты инфраструктуры. Подробнее о том, что известно, в нашем материале.
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