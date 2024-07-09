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9 июля, 16:37

Минобороны РФ: Два беспилотника уничтожены над Белгородской областью

Российские силы противовоздушной обороны предотвратили попытку киевского режима ударить по территории нашей страны при помощи украинских беспилотников. Два вражеских дрона были поражены в небе над Белгородской областью, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"9 июля около 17:20 мск <...> дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.

ПВО сбила ещё три украинских дрона над Астраханской и Белгородской областями
ПВО сбила ещё три украинских дрона над Астраханской и Белгородской областями

Сегодня ночью, кстати, как рассказывал Life.ru, была отражена массовая атака украинских беспилотников на российские регионы. В результате происшествия погиб один человек, ещё двое пострадали. Также не обошлось без повреждений — их получили объекты инфраструктуры. Подробнее о том, что известно, в нашем материале.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Spiffy Digital Creative

Николь Вербер
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