Новак: Россия за прошлый год нарастила поставки нефти в Индию до 90 млн тонн

Индия стала первым рынком для России по поставкам нефти, в 2023 году они составили около 90 миллионов тонн. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак журналисту Павлу Зарубину.

Новак назвал первую страну по поставкам российской нефти. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

"Индия стала первым рынком. И хочу отметить, что в энергетической сфере на сегодняшний день Индия для нас является одним из ключевых партнёров. И по итогам прошлого года, например, если говорить о поставках нефти, они составили около 90 млн тонн. Это 40% всей потребности Индии", — сказал вице-премьер.

Новак отметил, что объём поставок нефти в Индию увеличился в 2023 году вдвое. Он пояснил, что в 2022 году Россия поставила 45 млн тонн, в то время как в 2021 году — всего 5 млн тонн. По сравнению с 2021 годом, рост увеличился почти 20 раз, заметил политик.