Новак: Россия за прошлый год нарастила поставки нефти в Индию до 90 млн тонн
Индия стала первым рынком для России по поставкам нефти, в 2023 году они составили около 90 миллионов тонн. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак журналисту Павлу Зарубину.
Новак назвал первую страну по поставкам российской нефти. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
"Индия стала первым рынком. И хочу отметить, что в энергетической сфере на сегодняшний день Индия для нас является одним из ключевых партнёров. И по итогам прошлого года, например, если говорить о поставках нефти, они составили около 90 млн тонн. Это 40% всей потребности Индии", — сказал вице-премьер.
Новак отметил, что объём поставок нефти в Индию увеличился в 2023 году вдвое. Он пояснил, что в 2022 году Россия поставила 45 млн тонн, в то время как в 2021 году — всего 5 млн тонн. По сравнению с 2021 годом, рост увеличился почти 20 раз, заметил политик.
Ранее Life.ru сообщал, что доходы России от продажи нефти и газа за отрезок с января по июнь увеличились на 68,5% и достигли 5,7 триллионов рублей. Объём доходов федерального бюджета в январе-июне 2024 года составил 17 093 млрд рублей. Такая динамика прежде всего связана с повышением цен на российское сырьё.
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