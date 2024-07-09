Версия о родителях-садистах, которые насильно посадили девочку в клетку в Оренбурге, не подтвердилась

Родители из Оренбурга, которые везли ребёнка в клетке, оказались вовсе не садистами. На самом деле девочка сама попросила покатать её. Об этом сообщил RT источник в правоохранительных органах.

Как оказалось, семья шла в гости к родственникам. В какой-то момент девочка устала идти пешком и решила продолжить путь в тележке для питомца. Мама довезла дочь до электрички, а там она вместе с родителями нормально села в вагон. С ребёнком всё в порядке.