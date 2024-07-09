Версия о родителях-садистах, которые насильно посадили девочку в клетку в Оренбурге, не подтвердилась
RT: Девочка из Оренбурга сама попросила родителей прокатить её в клетке
Родители из Оренбурга выгуливают свою дочь в клетке с ручкой и колёсиками. Видео © Telegram / Типичный Оренбург
Родители из Оренбурга, которые везли ребёнка в клетке, оказались вовсе не садистами. На самом деле девочка сама попросила покатать её. Об этом сообщил RT источник в правоохранительных органах.
Как оказалось, семья шла в гости к родственникам. В какой-то момент девочка устала идти пешком и решила продолжить путь в тележке для питомца. Мама довезла дочь до электрички, а там она вместе с родителями нормально села в вагон. С ребёнком всё в порядке.
Ранее Life.ru сообщал, что родители из Оренбурга придумали необычный способ погулять со своей маленькой дочкой — они провезли девочку по улицам, запертой в клетке на колёсиках. Видео разлетелось в социальных сетях. Источник в правоохранительных органах говорил, что девочка не кричала, поэтому считать действие противоправным нельзя.